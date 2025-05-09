شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية السلوفينية": مستاؤون بشدة من اقتحام مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السلوفينية عن استيائها الشديد من اقتحام 6 مدارس تابعة للأونروا، في القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة ، في تدوينة على موقع (إكس) ، أن "اقتحام الفصول الدراسية واحتجاز الموظفين وتعريض أكثر من 800 طفل للخوف وتعطيل دراستهم يعد انتهاكا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مطالبة بوقف هذه الأعمال على الفور.