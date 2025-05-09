الخليج اليوم .. السعودية تطلق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ، التي تعد الأكبر منذ صدور الترتيبات التنظيمية، إذ تضم (120) مبادرة إثرائية و(10) مسارات إثرائية ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج، فضلاً عن (50) برنامجًا علميًا وفكرياً، بجانب تسخير الإمكانات البشرية لأكثر من 2000 موظف سعودي مؤهل لخدمة ضيوف الرحمن، فضلًا عن تعزيز المسارات الإثرائية التخصصية الـ 7 لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم بعدة لغات.

وتمحورت الخطة التشغيلية في 3 مرتكزات رئيسة تتمثل في "استثمار شرف الزمان بتأكيد فضل فريضة الحج ورسالته الوسطية العالمية وتعزيز مكانته وتعظيم شرف المكان، وبث هدايات الحرمين للعالمين عبر تقديم تجربة إيمانية ثرية ترتكز على الجودة والإتقان والابتكار في إطار تناغمي مؤسسي محوكم" يحقق رسالة الحج الوسطية، وبلوغ أثرها للعالم بلغات مختلفة، وفقاً لـ واس.