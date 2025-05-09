الخليج اليوم .. السعودية تطلق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج

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أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ، التي تعد الأكبر منذ صدور الترتيبات التنظيمية، إذ تضم (120) مبادرة إثرائية و(10) مسارات إثرائية ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج، فضلاً عن (50) برنامجًا علميًا وفكرياً، بجانب تسخير الإمكانات البشرية لأكثر من 2000 موظف سعودي مؤهل لخدمة ضيوف الرحمن، فضلًا عن تعزيز المسارات الإثرائية التخصصية الـ 7 لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم بعدة لغات.
وتمحورت الخطة التشغيلية في 3 مرتكزات رئيسة تتمثل في "استثمار شرف الزمان بتأكيد فضل فريضة الحج ورسالته الوسطية العالمية وتعزيز مكانته وتعظيم شرف المكان، وبث هدايات الحرمين للعالمين عبر تقديم تجربة إيمانية ثرية ترتكز على الجودة والإتقان والابتكار في إطار تناغمي مؤسسي محوكم" يحقق رسالة الحج الوسطية، وبلوغ أثرها للعالم بلغات مختلفة، وفقاً لـ واس.
تعزيز التجربة الإيمانية
كما أكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن القيادة سخرت كل الإمكانات لخدمة الحجاج، وتحقيق "تجربة إيمانية متميزة لهم، وتعزيز التجربة الإيمانية للحجاج عبر أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يقلص حاجزي الزمان والمكان، ويوصل رسالة الحج الوسطية والإنسانية إلى العالم بمختلف لغاته".
الدكتور عبد الرحمن السديس: خدمة القاصد وإثراء تجربة ضيوف الرحمن تعد مرتكزاً للخطة التشغيلية -مصدر الصورة: واس
التحول الرقمي
وأشار السديس إلى أن الخطة التشغيلية لموسم حج 1446 ركزت على مشروع التحول الرقمي والذكي ومخاطبة الحجاج والعالم بعدة لغات، وهو ما يعكس التزام الرئاسة الدينية بمواكبة الرؤية الوطنية للتحول الرقمي والريادة في المجال التقني والذكي والروبوتات الاصطناعية، مشيراً إلى إبراز الرسالة الوسطية لموسم حج 1446هـ عبر منصات تفاعلية ذكية رقمية متعددة اللغات، تعكس مقاصد الشريعة وتعزز القيم الإسلامية المعتدلة والوسطية.
أثناء تدشين الخطة التشغيلية التي تعد الأكبر من نوعها - مصدر الصورة: واس
وبين في الوقت ذاته، الدكتور عبد الرحمن السديس أن "محورية خدمة القاصد، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتنفيذ مبادرات علمية وفكرية وإرشادية متميزة، تشكل مرتكزاً رئيساً للخطة التشغيلية، إلى جانب تعزيز قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وتعميق أبعاد الرحلة الإيمانية للحاج عبر برامج إيمانية عالمية الأثر والفائدة".
وصحب تدشين الخطة، الإعلان عن حزمة إثرائية رقمية ذكية هي الأكبر من نوعها، وشمل الإعلان عن تدشين النسخة الثانية من الروبوت الاصطناعي "منارة" بعدة لغات والنسخة المطورة من الشاشات التفاعلية الذكية والمقرأة العالمية الإلكترونية وتطبيق سورة الفاتحة الرقمي وبوابة قاصد وتطبيق إعلام الحرمين، فضلًا عن مبادرات تخصصية تتناسب مع طبيعة الموسم وتلبي احتياجات الحجاج لأداء مناسكهم على النهج النبوي.