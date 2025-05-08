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فلسطين ترحب برفض البرلمان الأوروبي تقويض عمل الأونروا

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

فلسطين ترحب برفض البرلمان الأوروبي تقويض عمل الأونروا

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الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية برفض البرلمان الأوروبي للمحاولات ذات الدوافع السياسية لتقويض عمل الأونروا والحكومة الفلسطينية.
وأكدت خارجية فلسطين أن تقرير البرلمان الأوروبي الذي يضم أكثر من 250 عنصرًا، لم يؤيد التوقف عن التمويل والدعم للأونروا أو الحكومة الفلسطينية أو إجراء عقاب بحقهم.

تقويض عمل الأونروا

وأشارت إلى أن التقرير يجدد رفض استسلام الاتحاد الأوروبي لحملات التضليل، ويؤكد التزامه بالتعددية والشرعية الدولية، والدور الذي لا غنى عنه للمؤسسات الفلسطينية في دعم الحقوق والاستقرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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