شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعة العربية يؤكد تضامنه الكامل مع السودان بسبب الهجمات الآخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الهجمات التى تعرض لها السودان مؤخراً، مؤكدًا تضامنه الكامل مع جمهورية السودان والشعب السودانى الشقيق فى سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية.



وشدد المجلس - فى بيان، مساء اليوم الخميس، فى ختام دورته غير العادية بشأن التصعيد العدوانى واستهداف المرافق الحيوية فى جمهورية السودان - على أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى وأن الجامعة العربية ستظل منبراً فاعلاً فى الدفاع عن وحدة جميع الدول العربية الأعضاء وسلمها واستقرارها.



ودعا المجلس، الدول والمنظمات العربية إلى تقديم الدعم الإنسانى العاجل إلى الشعب السودانى الشقيق وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بجمهورية السودان، وإلى زيادة الاستجابة الإنسانية بما يعزز صمود السودان فى مواجهة أى تهديدات لوحدته ووجوده، وتجاوز الآثار الكارثية التى يعيشها الشعب السودانى.



وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد دورة غير عادية اليوم الخميس برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة (المجلس الوزاري) وذلك بناءً على طلب من جمهورية السودان وتأييد الدول الأعضاء ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية لبحث تداعيات التصعيد الأخير فى السودان، واستمع خلاله إلى افادة المندوب الدائم لجمهورية السودان.