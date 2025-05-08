شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: لن نسمح لأى جهة باستخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم /الخميس/، تأكيده بعدم السماح لأى جهة باستخدام الأراضى العراقية، للاعتداء على دول الجوار، مشيرًا إلى أن طريق التنمية يمثل فرصة للتكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة.

وقال السودانى - فى تصريح صحفى مشترك مع الرئيس التركى رجب طيب أرودوغان، فى أنقرة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "لن نسمح لأى جهة باستخدام الأراضى العراقية، للاعتداء على دول الجوار"، مضيفًا: "علاقتنا مع تركيا علاقة جوار".

وأكد رئيس الوزراء العراقي: "موقفنا الثابت بأن أمن العراق وتركيا واحد"، موضحًا أن "حزب العمال الكردستانى محظور فى العراق ونرحب بعملية نزع سلاحه".

وتابع قائلاً: "إننا جادون فى مواجهة داعش، وهو يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن المنطقة".

وبشأن ملف المياه، أشار رئيس الوزراء العراقى إلى أن "هناك لجانًا مستمرة فى اجتماعاتها بشأن ملف المياه، كما ووقعنا عددًا من مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات"، مبينًا أن "طريق التنمية يمثل فرصة للتكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة".

وأضاف: "نحن بصدد إنشاء هيئة لمشروع طريق التنمية وجادون فى تنفيذ المشروع، كما وأبدينا استعداداتنا لبناء مصانع تركية فى العراق بمشاركة القطاع الخاص".

وحول الوضع فى غزة، أكد رئيس الوزراء العراقى أن "ما يحصل فى غزة إبادة جماعية، ومواقفنا مع تركيا متطابقة"، منوها إلى أن العراق ينظر إلى سوريا كجزء من الأمن القومى العراقي.

من جانبه، قال الرئيس التركى إن أنقرة ستواصل تعزيز التعاون مع العراق، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن 18 مليار دولار حجم التبادل التجارى خلال العام الماضي.

وأعرب أردوغان عن أمله توسيع التعاون مع العراق بشأن قطاع الكهرباء، مرحبًا، بدور العراق فى استقرار المنطقة.

ودعا الرئيس التركي، جميع الدول إلى المشاركة فى البنية التحتية لطريق التنمية، مبينًا أن العراق يتعامل مع سوريا على نحو يسهم فى استقرار المنطقة.