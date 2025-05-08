شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم.. مقتل طفلتين في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الخميس، مقتل طفلتين في هجوم جوي بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على أم درمان في ولاية الخرطوم، فيما تتزايد الضربات الجوية في خضم الحرب في السودان.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "نقل العديد من الجرحى، ومعظمهم من الأطفال إلى مستشفى النو، من بينهم فتاتان صغيرتان أُعلن وفاتهما عند وصولهما".

وتخضع المنطقة التي تعرضت إلى القصف لسيطرة الجيش، وما زالت قوات الدعم السريع التي طردت من العاصمة في مارس تحتفظ بمواقعها في جنوب وغرب مدينة أم درمان في الخرطوم الكبرى. الصين تدعو رعاياها للمغادرة دعت الصين الخميس رعاياها الى "مغادرة السودان على الفور" بعد 5 أيام من الضربات بالمسيرات التي استهدفت مدينة بورتسودان التي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقرا لها.

وجاء في بيان نشرته سفارة بكين على منصات التواصل الاجتماعي: "هذه التوصيات تتعلق بالرعايا الصينيين وليس المؤسسات" دون مزيد من التفاصيل.