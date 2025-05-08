شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: تؤكد أهمية دور الإعلام في منظومة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي أن الإعلام مكون أساسي في منظومة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا، لما له من دور فعال في تشكيل وعي وسلوكيات الأفراد والمجتمعات، ونشر ثقافة السلام والتسامح بما لا يتعارض مع التعاليم السمحة والمواثيق والقوانين الدولية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد خلال ملتقى دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال).

مقتضيات بروتوكول التعاون

وأوضح أن الملتقى يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات بروتوكول التعاون الموقع بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة في 2024.



بناء الأفكار والتوجهات

ولفت إلى أن اختيار موضوع "دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي" يعكس تقاسم هاتين المنظمتين الإقليميتين والتزامهما بمحاربة خطاب الكراهية ونبذ العنف والانغلاق؛ انطلاقًا من مبادئهما وانخراطهما في تحقيق أهداف الأمم المتحدة.

ويناقش الملتقى أثر الخطاب الإعلامي في بناء الأفكار والتوجهات، وأشكال خطاب الكراهية وأسبابه، واستراتيجيات بناء خطاب إعلامي إيجابي، ودور المنصات الرقمية في توجيه الرأي العام.