شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية فى تزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، أنه وثّق 13 اعتداءً للمستوطنين على الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة 4 منهم، وتشريد عائلتين من 6 أفراد وتدمير ممتلكات ومركبات وأراض زراعية.



وأوضح المكتب - فى تقريره اليومي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الخميس/ - أنه فى ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين والزيادة المبلغ عنها فى توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وإنشاء البؤر الاستيطانية، وثق المكتب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 5 حالات تتضمن اختطاف واحتجاز فلسطينيين على يد مستوطنين فى محافظات: نابلس، ورام الله، والخليل.



وأشار إلى ملاحقة المستوطنين للأطفال فى بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وهم يحملون السكاكين والحجارة، واختطفوا طفلة تبلغ من العمر (13 عامًا) وشقيقها البالغ من العمر (3 سنوات)، حيث عثر عليهما مربوطين بشجرة داخل البلدة.