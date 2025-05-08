شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا والان نبدء بالتفاصيل

قلق جوتيريش

الدمام - شريف احمد - دعت الصين الخميس رعاياها الى "مغادرة السودان على الفور" بعد 5 أيام من الضربات بالمسيرات التي استهدفت مدينة بورتسودان التي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقرا لها.وجاء في بيان نشرته سفارة بكين على منصات التواصل الاجتماعي: "هذه التوصيات تتعلق بالرعايا الصينيين وليس المؤسسات" دون مزيد من التفاصيل.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الهجمات التي شنتها في الأيام الأخيرة طائرات مسيرة على مدينة بورتسودان، محذرًا من أن هذه الضربات تمثل تصعيدًا كبيرًا في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان يوم اللابعاء: "هذا التصعيد الكبير قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وتدمير أكبر للبنية التحتية الحيوية في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، والتي استُهدف العديد من المواقع الاستراتيجية فيها بطائرات مسيرة.