شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الاتفاق مع الحوثى أولى ويهدف إلى وقف الهجمات على السفن فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، سام وربيرج، إن الاتفاق مع الحوثى أولى ويهدف إلى وقف الهجمات على السفن فى البحر الأحمر.



وأضاف فى تصريحات خاصة لقناة العربية أن بلاده "تسعى لتوسيع هذا الاتفاق ليشمل كافة السفن بما فيها الإسرائيلية".



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أن الحوثيين طلبوا وقف إطلاق النار مقابل وقف استهداف السفن المارة فى البحر الأحمر.