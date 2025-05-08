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واشنطن: الاتفاق مع الحوثى أولى ويهدف إلى وقف الهجمات على السفن فى البحر الأحمر

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واشنطن: الاتفاق مع الحوثى أولى ويهدف إلى وقف الهجمات على السفن فى البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد -  قال المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، سام وربيرج، إن الاتفاق مع الحوثى أولى ويهدف إلى وقف الهجمات على السفن فى البحر الأحمر.


وأضاف فى تصريحات خاصة لقناة العربية أن بلاده "تسعى لتوسيع هذا الاتفاق ليشمل كافة السفن بما فيها الإسرائيلية".


وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أن الحوثيين طلبوا وقف إطلاق النار مقابل وقف استهداف السفن المارة فى البحر الأحمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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