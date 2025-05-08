شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تُدين خطة إسرائيل فى غزة وتصفها بالتطهير العرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت ماليزيا، اليوم الخميس، بشدة خطة إسرائيل المُعلنة لإقامة وجود مُستدام فى قطاع غزة، وتهجير أكثر من مليونى فلسطينى قسرًا، مُعتبرةً أن هذه الأفعال قد ترقّت إلى مستوى التطهير العرقي.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "إن فرض السيطرة العسكرية على المساعدات الإنسانية، والتهجير المُمنهج للمدنيين، يُشكلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُجسدان تحدى إسرائيل المُستمر له".



وأضاف البيان "إن التهجير القسرى للسكان، والاستخدام المُتعمد للتجويع سلاحاً، يُعدّان جريمتى حرب. ترفض ماليزيا أى ذريعة لطرد الفلسطينيين من غزة. هذه الأفعال قد ترقت إلى مستوى التطهير العرقي".



وقالت الوزارة "إن عدوان إسرائيل، الذى يمتد الآن إلى ما وراء فلسطين، بغارات جوية على ميناء الحديدة اليمنى ومطار صنعاء الدولى ومواقع أخرى فى جميع أنحاء المنطقة، يُسلط الضوء على نمط من التصعيد المتهور الذى يُعرّض حياة جميع المدنيين للخطر ويهدد الاستقرار الإقليمي".



وأضافت: "أن مثل هذه الأعمال تُعزز مكانة إسرائيل منتهكاً متسلسلاً للقانون الدولي. يجب أن يتوقف إفلات إسرائيل من العقاب وأن يُقدّم جميع الجناة إلى العدالة".



كما حثّت المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية، مُضيفةً أن حصار غزة واستهداف المدنيين يجب أن ينتهى دون تأخير.

وأكدت الوزارة دعم ماليزيا الثابت لحق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف فى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.