شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه ، وتعيين الأمير، محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.

كما عيّن خادم الحرمين الأمير، بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة ، وكذلك الأمير، ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

كما اعفى الملك سلمان ، الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى وكذلك الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه.

وكلّف خادم الحرمين الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.

كما تم تعيّين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير وكذا فهد بن عبدالله العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير وكذلك تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ونصت المراسيم الملكية ايضا علي تعيين الأمير، فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة والدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.

كما أعفى الملك سلمان الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه ، بالإضافة الي تعيين الدكتور إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.