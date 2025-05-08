شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألفا و760 شهيدا حصيلة الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 52.760 شهيدا، و119.264 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، اليوم/الخميس/، بأن من بين الحصيلة 2,651 شهيدا، و7.223 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أى منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع.



ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 106 شهداء، و367 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.