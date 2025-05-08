الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني دعم القضية الفلسطينية

الرياض - كتب موسى القحطاني - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، وبحثا في الوقت نفسه تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني.