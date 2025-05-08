اخبار الخليج

الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني دعم القضية الفلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني دعم القضية الفلسطينية

الرياض - كتب موسى القحطاني - استقبل الأمير ، نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، وبحثا في الوقت نفسه تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا