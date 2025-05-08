شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحصل على اعتماد ACCET الأمريكى بدعم عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية -عضو جامعة الدول العربية- على الاعتماد المؤسسى لجميع برامجها التدريبية والتعلم عن بعد (IDL) لـ5 أعوام حتى 2030م من مجلس الاعتماد للتدريب والتعليم المستمر الأمريكى (ACCET).



من جانبه أوضح رئيس الجامعة د. عبد المجيد البنيان، أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسى الدولى هو ثمرة دعم عربى دائم للجامعة من وزارات الداخلية فى الدول العربية، ونتاج جهود مستمرة من جميع قطاعات الجامعة لتطوير الأداء المؤسسى وفق أفضل معايير الجودة والتميز؛ حيث تعمل الجامعة على تقديم تدريب نوعى لتعزيز جاهزية القدرات الأمنية البشرية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد يُعَزِّز خطواتها نحو الريادة فى التدريب الأمنى إقليميًّا ودوليًّا، بما يحقق تطلعات أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الأمنية العربية، وأهداف الجامعة الإستراتيجية.



وأشار د. البنيان، إلى أن حصول الجامعة على هذا الاعتماد الاستثنائى لمدة خمسة أعوام من أول عملية تقديم يعد إنجازًا متميزًا، جاء بعد إجراء تقييم شامل ودقيق من قِبل خبراء دوليين متخصصين، للتأكد من توافق برامج الجامعة مع معايير ACCET ، التى تركز على جودة المناهج، وكفاءة المدربين، وفعالية أساليب التدريب الحديثة، بالإضافة إلى بيئة التدريب المتطورة والتقنيات التعليمية الحديثة، كما يعكس هذا الاعتماد الدولى جودة وتميز البرامج التدريبية التى تقدمها الجامعة، ويوفر لها العديد من المزايا أبرزها تعزيز ثقة المستفيدين والجهات المعنية فى جودة مخرجاتها، وتحسين فرص الحصول على التمويل والشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى تسهيل الاعتراف بشهاداتها ومؤهلاتها على نطاق أوسع.



وأضاف د. البنيان، أن هذا الاعتماد يأتى كذلك فى إطار تحسين جودة مخرجات التدريب، بعد استحداث ثلاثة مسارات جديدة هي: الشهادات المهنية الأمنية، وبرامج التدريب التنفيذى (برامج القيادة)، والأكاديمية الأمنية الافتراضية.



وأعرب د. البنيان عن اعتزازه وكافة منسوبى الجامعة بحصولها على الاعتماد المؤسسى، الذى سيدعم جهود الجامعة فى تحقيق الأمن العربى المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمى لمجلس وزراء الداخلية العرب.



ويعد مجلس الاعتماد للتعليم والتدريب المستمر(ACCET)، من أبرز هيئات الاعتماد الوطنية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويحظى باعتراف وزارة التعليم الأمريكية. ويعتبر ACCET جهة معنية بمنح الاعتماد المؤسسى للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وحصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على اعتراف دولى من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لبرنامجيها التدريبيين "تأهيل أخصائى لتحقيقات الجرائم السيبرانية" و"تأهيل أخصائى لاستجابة الحوادث السيبرانية" فى عام 2022.

وارتبطت فكرة نشأة الجامعة بانعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب فى مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام (1972م/1392هــ)، ثم أصدر المؤتمر الثانى لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد فى بغداد عام 1978 قرارًا بإنشاء المعهد العربى للتدريب، ثم تغيَّر اسمه إلى المركز العربى لدراسات الدفاع الاجتماعى عام 1979، وخلال المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب فى مدينة الطائف عام 1980، صدر قرار بتغيير الاسم إلى المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب.

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية