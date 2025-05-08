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استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلى لغرب مدينة غزة

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استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلى لغرب مدينة غزة

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القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

الخميس، 08 مايو 2025 04:08 م

استشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون اليوم الخميس، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى تجمعا لمواطنين غرب مدينة غزة.

وقال مراسلو وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية ، إن طيران الاحتلال قصف "مسمكة" تعود لعائلة أبو حصيرة خلف فندق الأمل غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين.

ومنذ فجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد 18 مواطنا من قطاع غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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