شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلى لغرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون اليوم الخميس، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى تجمعا لمواطنين غرب مدينة غزة.

وقال مراسلو وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية ، إن طيران الاحتلال قصف "مسمكة" تعود لعائلة أبو حصيرة خلف فندق الأمل غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين.

ومنذ فجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد 18 مواطنا من قطاع غزة.