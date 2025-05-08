شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر يخيم على أهالى النبطية بعد العدوان الإسرائيلى على المرتفعات والأحراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيمت أجواء التوتر والقلق على المواطنين فى مدينة النبطية ومنطقتها، إثر العدوان الجوى الإسرائيلى الذى استهدف المرتفعات والأحراج بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، فقد تم أغلقت فروع الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الدولية والجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم، والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة أبوابها، تحسبا لأى تطورات أمنية إضافية.

وتسببت الغارات المعادية في إقفال الطريق التي تربط النبطية بمنطقة مرجعيون والخيام، بعدما تطايرت الأحجار والردميات إلى وسطها وعملت جرافات من بلدية كفرتبنيت على إعادة فتحها ورفع الأتربة والعوائق.. كما تم فتح الطريق بين كفرتبنيت وتلة الدبشة والتي أحدثت إحدى الغارات حفرة كبيرة جرى ردمها من قبل جرافة لبلدية كفرتبنيت.

وعملت فرق من الدفاع المدني على إخماد الحرائق التي اندلعت في أحراج علي الطاهر بفعل الغارات المعادية ، وواجهت عناصره صعوبات ومخاطر بسبب جغرافية المنطقة ووجود أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان فيها.

وأشيع في النبطية عن إتصالات مشبوهة معادية، طلبت إخلاء إحدى الشوارع في مدينة النبطية وتبين خلال التحقيقات للأجهزة الأمنية عدم صحتها وتعمل على تعقب مروجها لتوقيفه.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ اليوم الخميس ،عدوانا جويا واسعا على منطقة النبطية اللبنانية، حيث شن سلسلة غارات عنيفة على دفعتين مستهدفا الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، والنبطية الفوقا، وكفررمان.

