شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرج عن 11 أسيرا من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عن 11 أسيرا اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد شهور من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبى.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المعتقلين المفرج عنهم وصلوا إلى قطاع غزة عبر معبر "كيسوفيم" العسكري، شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى "شهداء الأقصى" لتلقي الرعاية الطبية، مضيفة أن المعتقلين يخضعون لفحوص طبية، وتبدو عليهم آثار واضحة للإرهاق والتعذيب وسوء التغذية.