شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدين تصاعد الهجمات فى بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس تصاعد الهجمات فى مدينة بورتسودان، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية حيوية، بما فى ذلك منشآت مدنية، أدت إلى توسع كبير ومقلق للصراع ونقله فى مناطق لم تتأثر سابقًا، حيث نزح آلاف المدنيين السودانيين والشركاء الدوليين هربًا من مناطق القتال النشطة .

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي ، حيث ذكر أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في السودان .

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة استخدام شن ضربات بطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وأهداف رئيسية. إن مثل هذه الأعمال، المدعومة من جهات دولية، لا تُهدد سلامة ورفاهية المدنيين السودانيين والموظفين الدوليين المقيمين في بورتسودان فحسب، بل تُقوض أيضًا الاستقرار الإقليمي وتنتهك القانون الإنساني الدولي .

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يقف متضامنًا مع الاتحاد الأفريقى والشركاء الدوليين الآخرين في حث جميع الأطراف المتورطة في الصراع السوداني على وقف الأعمال العدائية والانخراط في حوار بناء والالتزام بحل سلمي. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان .

وأخيرًا،دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والعمل بتعاون من أجل عملية سلام مستدامة وشاملة.. وجدد دعوته لجميع الدول التي تُزوّد ​​الأطراف المتحاربة بالأسلحة والأموال إلى وقف دعمها فورًا والتوحد من أجل إحلال السلام في السودان.