شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وختم الديوان الملكي السعودي بيانه بالقول، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.