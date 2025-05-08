شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى يشن عدوانا جويا واسعا على النبطية جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة فى جنوب لبنان، سببت حالة من الهلع لدى السكان فى المناطق المستهدفة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن عدوانا جويا واسعا نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلى على منطقة النبطية اللبنانية، حيث شن سلسلة غارات عنيفة على دفعتين مستهدفا الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، والنبطية الفوقا، وكفررمان.

وأشارت الوكالة إلى أن معظم الغارات تركزت على أحراج علي الطاهر ومواقع أخرى وأحدثت صواريخ الغارات دوي انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب اللبناني.

وأوضحت أن الغارات تسببت في حالة من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع معظهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم الطلاب؛ ما أسفر عن حالة إزدحام سير في الطرقات، بينما شوهدت عشرات سيارات الإسعاف تعبر باتجاه محيط المناطق المستهدفة، كم تم إغلاق معظم الدوائر الرسمية في المناطق المستهدفة.