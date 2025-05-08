شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: نعيش كارثة بسبب نقص الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن المستشفيات تعيش كارثة حقيقية بسبب نقص الإمدادات، مضيفا نعاني من نقص شديد في الأدوية بسبب الحصار.

وأكد الدقران إذا توقفت المستشفيات فهذا يعني الحكم بالإعدام على مئات المصابين، موضحا أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى.

وناشد المنظمات الدولية إنقاذ قطاع غزة من الكارثة التي يعيشها.