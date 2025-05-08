شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 43 فلسطينيا من الضفة الغربية ويقتحم عدة بلدات والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجراليوم الخميس، 43 فلسطينيا من مدن مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 20 فلسطينيا من بلدة ديراستيا شمال غربي سلفيت؛ عقب اقتحام استمر لأكثر من ثلاث ساعات، تخلله مداهمة منازل وتخريب محتوياتها؛ ما ألحق أضراراً مادية كبيرة وأثار حالة من الهلع بين الفلسطينين، خاصة النساء والأطفال، كما اعتقلت 17 فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت أشقاء من عدة منازل بعد مداهمة منازلهم، كما فتشت منازل الفلسطينين وعبثت بمحتوياتها ونكلت بهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أربعة فلسطينين من مدينة بيت لحم، من بينهم 3 من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، واعتقلت شابا خلال اقتحام قرية حوسان غربا بعد دهمها لمنازل وتفتيشها، كما أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فجار، ومراح رباح ، وتقوع، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات، كما اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية، حيث اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في عدد من أحيائها، من بينها حي "كفر سابا"،

واعتقلت الشاب بعد مداهمة منزله وتفتيشه.. كما اعتقلت القوات شابا من بلدة برطعة غرب جنين، وذلك عقب اقتحامها البلدة ومحاصرتها منزلا.

وفي السياق.. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، واقتحمت مدينة (البيرة) وعدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت عدة منازل وبنايات سكنية خلال اقتحامه حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وبلدة ترمسعيا وقرية عجول شمال رام الله، وبلدة بيتونيا وقرية بيت عور الفوقا غربا، وقرية دير نظام شمال غرب.. كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في هويات الفلسطينين؛ ما تسبب في أزمة مرورية في المكان.