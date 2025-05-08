شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تثمن جهود سلطنة عمان فى تحقيق وقف إطلاق النار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثمن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود الدبلوماسية المتميزة ومساعي الوساطة الحميدة لسلطنة عمان والتى أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى اليمن، جنبا إلى جنب مع جهود الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يخفف الاتفاق -في حال الالتزام بتنفيذ بنوده- من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وأن يخفض من حدة التصعيد العسكري الحالي وأن يساهم إيجابا في الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وعلى ملفات أخرى مهمة في المنطقة، فضلا عن استعادة أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وضمان انسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في البحار والممرات المائية في المنطقة.

وتجدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التزامها بقرارات مجلس الجامعة بشأن دعم الحكومة اليمنية الشرعية وما تتخذه من إجراءات لحفظ وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.