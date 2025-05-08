شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جديدة بمسيرات على قاعدة بحرية فى بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرات بدون طيار الخميس القاعدة البحرية الرئيسية في السودان، في بورتسودان (شرق) المقر الموقت للحكومة، للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، وفقا لـ مصدر في الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بشن هذه الهجمات.

وقال المصدر إن المسيرات عاودت الهجوم على قاعدة فلامينجو البحرية شمال بورتسودان".

وأشار إلى أن هذه القاعدة تم استهدافها الأربعاء بهجوم مماثل.