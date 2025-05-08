شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع يحدد شرطا لحصول المقاتلين الأجانب على الجنسية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الدستور السورى سيحدد من سيحصل على الجنسية السورية من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم.

وقال الشرع في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس: "بحثت مع الرئيس ماكرون سبل التقدم في علاقاتنا المشتركة وإعادة الإعمار والأمن والعدالة والمساءلة وتطرقنا إلى أمن حدودنا والهجمات الإسرائيلية المستمرة والوضع الحدودي مع لبنان".

وأضاف: "فتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية بالهجمات الطائفية وأظهرنا أننا شريك جاد في مكافحة المخدرات وتعاونا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

واستقبل الرئيس الفرنسى نظيره السورى فى وقت سابق من اليوم بقصر الإليزيه في باريس. في زيارة هي الأولى له إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد.