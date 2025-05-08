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جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تمثل تصعيدًا مقلقًا

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أ ف ب - الأمم المتحدة 0 تبليغ

جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تمثل تصعيدًا مقلقًا

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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الهجمات التي شنتها في الأيام الأخيرة طائرات مسيرة على مدينة بورتسودان، محذرًا من أن هذه الضربات تمثل تصعيدًا كبيرًا في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان يوم اللابعاء: "هذا التصعيد الكبير قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وتدمير أكبر للبنية التحتية الحيوية في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، والتي استُهدف العديد من المواقع الاستراتيجية فيها بطائرات مسيرة.

تعقيد عمليات الإغاثة

وأضاف المتحدث أن هذه الهجمات على نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى السودان تهدد أيضًا بزيادة الاحتياجات الإنسانية وتعقيد عمليات الإغاثة في بلد تمزقه منذ عامين حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعرب جوتيريش أيضًا عن "الانزعاج إزاء تمدد النزاع إلى منطقة فر إليها العديد من النازحين من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى".

وأرجع دوجاريك سبب تمدد الحرب إلى "غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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