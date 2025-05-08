شكرا لقرائتكم خبر عن العالم الإسلامي: إعلان الاحتلال السيطرة على غزة ينتهك القوانين الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت رابطة العالم الإسلامي ما أعلنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، بأنه انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأدانت الرابطة -بأشدِ العبارات- مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لكل القوانين والأعراف الدولية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا النهج الهمجي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع الرفض القاطع لكل محاولاتها التوسعية التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وتُقوِضُ مساعي السلام العادل والشامل في المنطقة.

المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية.

وأكدت موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.