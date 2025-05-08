شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو للتهدئة واحتواء التصعيد العسكرى بين الهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات.

ودعت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الأربعاء - إلى التهدئة وضبط النفس واحتواء التصعيد والتوتر، وتغليب الحكمة والحوار والسبل السلمية لتسوية الأزمة الحالية بما يتوافق مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتجنيب شعبي البلدين مخاطر الحرب، والحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.