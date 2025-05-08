شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة والسعودية تبحثان التعاون الدفاعى الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، الأربعاء، مباحثات تتعلق بالتعاون الدفاعي الاستراتيجي بين البلدين، مع الإشارة إلى مجالات توسيع التعاون الاستراتيجي.

وأفاد بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، تحدث الأربعاء مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي حيث أكدا على الفرص التي ستتيحها زيارة الرئيس دونالد ترامب القادمة إلى المملكة العربية السعودية لتعميق العلاقة الاقتصادية والأمنية القوية بين البلدين.

وجدد الجانبان التأكيد على قوة وقيمة التعاون الدفاعي الاستراتيجي، مع الإشارة إلى مجالات توسيع التعاون.

وأعرب نائب الوزير الأمريكي، عن تقديره للمناقشة الصريحة والصادقة لقضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، وشكر نائب الوزير السعودي على الشراكة الوثيقة والمستمرة بين البلدين.