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خلال استقباله الشرع.. ماكرون يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا

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واس - باريس 0 تبليغ

خلال استقباله الشرع.. ماكرون يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا

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الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، في أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية.
وجرى للشرع استقبال رسمي في قصر الإليزيه، أعقبه لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك، في خطوة تعكس انفتاحًا دبلوماسيًا فرنسيًا تجاه القيادة السورية الجديدة.

حماية جميع السوريين

وأكد الجانبان أهمية حماية جميع السوريين، فيما دعا الشرع إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، مشددًا على أنها ارتبطت بالنظام السابق ولا مبرر لاستمرارها.
ماكرون خلال استقباله الرئيس الشرع في باريس - france24

وأعرب ماكرون عن دعمه للرفع التدريجي للعقوبات الأوروبية إذا تحقق الاستقرار في سوريا، مطالبًا واشنطن بالإسراع في اتخاذ خطوة مماثلة، منددًا بالغارات الإسرائيلية الأخيرة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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