شكرا لقرائتكم خبر عن خلال استقباله الشرع.. ماكرون يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

حماية جميع السوريين

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، في أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية.وجرى للشرع استقبال رسمي في قصر الإليزيه، أعقبه لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك، في خطوة تعكس انفتاحًا دبلوماسيًا فرنسيًا تجاه القيادة السورية الجديدة.وأكد الجانبان أهمية حماية جميع السوريين، فيما دعا الشرع إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، مشددًا على أنها ارتبطت بالنظام السابق ولا مبرر لاستمرارها.وأعرب ماكرون عن دعمه للرفع التدريجي للعقوبات الأوروبية إذا تحقق الاستقرار في سوريا، مطالبًا واشنطن بالإسراع في اتخاذ خطوة مماثلة، منددًا بالغارات الإسرائيلية الأخيرة.