شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع من باريس: أمن سوريا استقرار للمنطقة بأكملها وأوليتنا القصوى سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إن "سلامة المواطنين السوريين تعد من أولوياتنا القصوى؛ وأن أمن سوريا هو استقرارها؛ واستقرارها هو استقرار المنطقة بأكملها".

وأضاف الشرع - خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء - أن "زيارتي لفرنسا ليست زيارة دبلوماسية بل لحظة اعتراف بقدرة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره وطاقته على إعادة بناء ما تم تدميره".

وتابع: ناقشت مع الرئيس ماكرون سبل التقدم في القضايا المشتركة بين سوريا وفرنسا وندرس آفاق التعاون في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية بالإضافة الى العدالة والمساءلة.

ولفت إلى أن سوريا واجهت ولا تزال تواجه تهديدات أمنية خطيرة ونعمل بلا كلل على مواجهتها؛ "إن سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم".

وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي التعاون في مكافحة التنظيمات الارهابية على الأراضي السورية ، مع تقييم مساهمة فرنسا في هذا الشأن والنظر في أطر جديدة للدعم الدولي.

وأضاف: "تطرقنا أيضا إلى أمن حدودنا والتهديدات الاسرائيلية المستمرة حيث قصفت إسرائيل سوريا أكثر من 20 مرة خلال الاسبوع الماضي فقط ما أدى الى مقتل أربع مدنيين وجرح 6 آخرين تحت ذريعة حماية الأقليات".

واستطرد: ناقشنا أيضا الوضع الحدودي مع لبنان واستمرار المحادثات السابقة وضمان أعلى درجات الأمان وتفادي التصعيد هناك.

وشدد الشرع على أهمية إعادة الإعمار في سوريا، قائلا "إعادة الإعمار من أولوياتنا القصوى، نقوم حاليا بتقييم احتياجات كل شبر من البلاد لضمان حصول كل مواطن على حياة كريمة وخدمات أساسية ومكان آمن يعود إليه بعد 14عاما من التهجير.. بحثنا أيضا مع الرئيس ماكرون مساهمة فرنسا في جهود إعادة الاعمار.

وتابع: "لا مكان مستقبلا للفتن الطائفية ولا للسماح بانتهاك سيادتنا من أطراف خارجية".

وكان الرئيس الفرنسي قد عقد مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك - في قصر الإليزيه - مع الشرع، الذي وصل إلى باريس في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا.