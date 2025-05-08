الخليج اليوم .. أبوظبي وصفت تصريحات المجلس السوداني بـ "المؤسفة"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية بأن أبوظبي لا تعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات، وأضافت الإمارات بأنها "ترفض التصريحات المؤسفة الصادرة عن المجلس السوداني، وتعتبرها تكتيكاً تضليلياً يهدف إلى تقويض جهود ومبادرات السلام"، وفقاً لـ رويترز.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء " وام": "لا نعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم، وأن البيان الصادر عن ما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين".



وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها،" أنّ قرار سلطة بورتسودان - أحد الطرفين المتحاربين في السودان - بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان"، طبقاً للبيان.

وجددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني، يأتي ذلك في أعقاب إعلان مجلس الأمن والدفاع في السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، في خطوة جاءت عقب رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات.