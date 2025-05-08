الخليج اليوم .. الأمن والدفاع السوداني يقطع علاقاته بالإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، في خطوة جاءت عقب رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات.

إذ شطبت العدل الدولية القضية أيضاً، وأكدت الإمارات في الوقت نفسه أمام المحكمة أن دعوى القوات المسلحة لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، إذ أوضحت أبوظبي أنها ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة.

كما شددت نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام العدل الدولية، ريم كتيت على أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة من دون أدلة ملموسة.