شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر يصل موسكو في زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان مقتضب الأربعاء، عن وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.

وكان في استقبال القائد العام المشير خليفة حفتر بمطار موسكو نائب وزير الدفاع الروسى، الفريق أول يونس بك يفكيروف، وسط مراسم استقبال رسمية.

ولم توضح القيادة العامة تفاصيل إضافية بشأن جدول الزيارة أو طبيعة اللقاءات المرتقبة.

وبحسب مراسل شبكة RT، نقلا عن مصادر مطلعة داخل القيادة العامة، فإن الزيارة تأتي في سياق مشاورات موسعة يجريها حفتر مع عدد من المسؤولين الروس، ومن المتوقع أن تشمل مباحثات حول التعاون العسكري، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، إضافة إلى ملفات تتعلق بإعادة الإعمار في مدن الشرق الليبي.