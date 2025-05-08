شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الفلسطينى: نرفض أى ترتيبات تُفرض بالقوة على غزة بدون توافق فلسطينى رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، رفض أي ترتيبات سياسية تفرض بالقوة على قطاع غزة، وبدون توافق فلسطيني رسمي.. مشيرا إلى أن الوضع في القطاع "مأساوي"، والسيطرة الحالية عليه مفروضة بقوة السلاح.

وشدد الوزير الفلسطيني - خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دي.إم.سي.مصر" الأربعاء - على أن الإعلان عن قطاع غزة؛ منطقة مجاعة؛ يستدعي تحركا دوليا فوريا، بما في ذلك تدخل مجلس الأمن الدولي واتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي الإنساني رقم 2417 الصادر عام 2018.

وأكد أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي للحكومة الفلسطينية أن يتم وقف العدوان الإسرائيلي والابادة الجماعية، وإدخال المواد الغذائية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يواجهون أوضاعا كارثية غير مسبوقة.