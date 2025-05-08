شكرا لقرائتكم خبر عن "المطبخ العالمي" يعلن إيقاف عملياته في غزة بعد نفاد المواد الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة المطبخ العالمي الدولية (WCK)، اليوم /الأربعاء/، إيقاف جميع عملياتها الإنسانية في قطاع غزة، بعد نفاد مخزون المواد الغذائية، ووقود الطهي.



وأكدت المنظمة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنها قدمت خلال الـ18 شهرًا الماضية أكثر من 130 مليون وجبة، ووزعت نحو 26 مليون رغيف خبز، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة هذا الدعم الحيوي في ظل الوضع الراهن.



وأشارت إلى الشاحنات التي تحمل مساعداتها والوقود لتشغيل مطابخها موجودة على الحدود منذ مطلع مارس الماضي.