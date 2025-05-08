الخليج اليوم .. طيار يمني يحصل على لقب افضل طيار خاص في مصر..تفاصيل قصة الطيار الذي اشعر اليمنيين اجمع بالفخر!

الرياض - كتب موسى القحطاني - في إنجاز وطني مشرف، تمكن الشاب اليمني الموهوب عبدالرحمن عدنان الجفري من تحقيق المرتبة الأولى على دفعته في أكاديمية الطيران المصرية ، ليحصد لقب "كابتن طيار" بعد تفوقه العلمي والتطبيقي على أكثر من 200 طالب من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وقد حصل عبدالرحمن خلال حفل التخريج الذي أقيم مؤخراً على شهادة رخصة طيران خاص وشهادة طيران تجاري، مما يؤهله للانخراط في سوق الطيران المدني بخبرة واحترافية عالية، وبما يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه خلال سنوات الدراسة والتدريب الصارم في واحدة من أبرز الأكاديميات المتخصصة في المنطقة

ويعد عبدالرحمن أول طالب يمني يحقق المركز الأول في تاريخ الدفعة التي درست في هذه الأكاديمية المرموقة، وهو إنجاز يُحسب ليس له فقط بل لبلاده أيضاً، حيث نجح في تمثيل اليمن خير تمثيل، ورفع اسمها عالياً بين الدول من خلال تفوقه وتميزه الأكاديمي والمهني.

ولد عبدالرحمن عدنان الجفري في مدينة عدن، وينحدر من أصول محافظة أبين، حيث تربى في أسرة علم وعطاء، فهو نجل معالي الدكتور عدنان الجفري ، وزير العدل ومحافظ عدن الأسبق، وعضو مجلس الشورى الحالي، المعروف بمسيرته الحافلة بالإنجازات والتضحية من أجل الوطن.

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد فقط من احتفاء العاصمة عدن بتكريم الطيارَة مريم عبدالله عبدربه ، أول فتاة يمنية تحصل على لقب كابتن طيار، ومن محافظة أبين أيضاً، وهو ما يؤكد أن الجنوب اليمني أصبح مصدر إشعاع علمي وحضاري، ومصدر للتفوق والتميز على المستويين المجتمعي والوطني.