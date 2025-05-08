شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مطعم في غزة إلى 33 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

استهداف مطعم التايلندي

59 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطعم في حي الرمال بغرب مدينة غزة يوم الأربعاء، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.وتعد هذه من أكثر الهجمات حصدًا للأرواح في القطاع الفلسطيني المحاصر مذ استأنف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 مارس الماضي، بعد هدنة هشة استمرت شهرين.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 شهيدًا على الأقل وأكثر من 80 مصابًَا، نصفهم تقريبًا من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".وأشار إلى أن الغارة وقعت بعد الظهر في حي الرمال "حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ مطعم التايلندي، ثم تلاه صاروخ آخر على بعد عشرات الأمتار قرب مبنى مستشفى الشفاء".وأوضح أن "المطعم كان مكتظًا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا الأربعاء في غارات إسرائيلية إلى 59 شخصًا، بينهم 48 شخصا في مدينة غزة (شمال)، وفقًا للبيانات الصادرة عن الدفاع المدني.