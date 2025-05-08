شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عند المدخل الجنوبي لمدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جنوب الخليل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني عند الحاجز العسكري في منطقة سدة الفحص، المدخل الجنوب لمدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاده، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثمان الشهيد.



وفي سياق متصل، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر قصفها لسوق شعبي ومطعم مكتظ بالنازحين في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 32 فلسطينيا، وإصابة 90 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال؛ تمثل تصعيدا في عمليات الإبادة والتطهير العرقي.