شكرا لقرائتكم خبر عن مع مواجهات عنيفة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خلال اقتحامها مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.ترافق ذلك مع اندلاع مواجهات عنيفة في مدينة دورا بالخليل، واعتقال عدد من الفلسطينيين.في السياق نفسه، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أودلا بمدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه الفلسطينيين.