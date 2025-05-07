شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نرحب بالتوصل لوقف إطلاق النار في اليمن لحماية الملاحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بالبيان الصادر من سلطنة عُمان الشقيقة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية.



وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.



وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في اليمن بهدف تحقيق خفض التصعيد.