شكرا لقرائتكم خبر عن "كارثة إنسانية".. فلسطين تعلن قطاع غزة منطقة مجاعة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم، قطاع غزة منطقة مجاعة, مشددًا على ضرورة تفعيل المنظومة الأممية آلياتها فورًا، وأن تتعامل مع غزة بوصفها منطقة مجاعة.وطالب -خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة- المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني النظر إلى جهود الحكومة الفلسطينية المستمرة لإنقاذ القطاع من المجاعة وعمليات الإبادة الجماعية.وفي السياق ذاته، أعلن المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان بيدرو أغودو، أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من أزمة حادة في الحصول على المياه.وأشار إلى أن ما يقارب 70% من البنية التحتية للمياه في القطاع تعرضت للتدمير جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.