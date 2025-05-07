شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ونظيره اليوناني يعلنان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم في أثينا، الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس.وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن اللقاء شهد التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات مختلفة.وناقش اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.