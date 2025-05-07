شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير العام لمطار صنعاء الدولي خالد الشايف إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع أمس.



وأوضح الشايف - في منشور عبر منصة "إكس"، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية اليوم الأربعاء - أن قرار التعليق جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من أضرار جسيمة.



وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي دمر 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية، ويحتاج المطار إلى وقت طويل لإعادة التأهيل واستئناف العمل فيه.

وأشار مسئول في مطار صنعاء الدولي إلى أن الغارات أدت إلى تدمير كلي للمطار.



وشنت إسرائيل أمس /الثلاثاء/ سلسلة من غارات على العاصمة اليمنية استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، ومنطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين.