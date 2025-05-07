شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مطعم وسوق شعبي غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم /الأربعاء/، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مطعم وسوق شعبي في حي الرمال غرب مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طيران الاحتلال نفذ غارة استهدفت مطعما وسوقا شعبيا في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم الصحفي يحيى صبيح، وإصابة آخرين.



وأشارت إلى أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخين، في نفس الوقت، مطعما ومفترقا يعج بالباعة والمتسوقين على بعد 20 مترا منه، مضيفة أن 3 مواطنين أصيبوا في قصف لمدفعية الاحتلال على شارع يافا شرق مدينة غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 52 ألفا و653 شهيدا، و118 ألفا و897 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.