الخليج اليوم .. مشاورات عمانية يمنية تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية العمانية عن عقد جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان واليمن، إذ بحثت الجلسة وجهات النظر حول مستجدات القضية اليمنية، فضلاً عن السبل الكفيلة لاستئناف العملية السلمية، من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل في اليمن يراعي مصلحة الأطراف كافة دون استثناء، وفقاً لمنشور في حساب الخارجية العُمانية عبر منصة إكس.