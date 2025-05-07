الخليج اليوم .. 5 مليون دولار لمن يكشف مصادر تمويل الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني - وأوضح البرنامج أن الحوثيين نفذوا هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإجبار حركة الملاحة التجارية على تغيير مسارها، كما حاولوا خطف سفن وشنّ هجمات بصواريخ مضادة للسفن، بدعم من جهات إيرانية، بحسب تعبير البرنامج التابع للخارجية الأميركية.

ودعا البرنامج أي شخص لديه معلومات عن ممولي الحوثيين أو شبكاتهم المالية وشركائهم إلى التواصل عبر تطبيقات سيغنال أو تليغرام أو واتساب، أو عبر خط الإبلاغ الآمن على شبكة "تور"، مؤكداً إمكانية الحصول على مكافأة مالية وتأمين للانتقال.