الخليج اليوم .. السعوديه .. الموافقة على تسيير رحلات جويه مباشرة لنقل الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى مطار جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني - قالت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 6 مايو/أيار 2025، إن المملكة العربية السعودية وافقت على تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه "بران برس" أن الحكومة السعودية أصدرت أمراً بالموافقة على تسيير رحلات جوية مباشرة من مطار صنعاء إلى جدة، وذلك في إطار حرص المملكة على تسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن، وحرصاً على سلامتهم وأمنهم.

من جهته، قال وزير الأوقاف والإرشاد، محمد بن عيضة شبيبة، إن هذه الخطوة تأتي امتداداً للمواقف الأخوية والجهود الإنسانية التي يبذلها الأشقاء في المملكة تجاه الشعب اليمني، وتجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به في خدمة الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن هذه الرحلات ستُسهم في تخفيف المعاناة عن الحجاج اليمنيين، وتسهيل إجراءات وصولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام بأمان وطمأنينة.

وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على هذه الخطوة التي من شأنها تسهيل عملية تفويج حجاج اليمن، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتقديراً للمشقة التي يتحملها الحجاج اليمنيون في التنقل براً، والعراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام حركة المسافرين.