الخليج اليوم .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان التوصل لوقف النار في اليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بالبيان الصادر من سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة، والتجارة الدولية.
كما قالت السعودية في بيان نشرته الخارجية عبر حسابها في إكس إنها تجدد دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حلِّ سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
إلى ذلك، أكدت سلطنة عمان نجاح جهود الوساطة لوقف النار بين أميركا والحوثيين، وذلك عقب المناقشات والاتصالات التي أجرتها مسقط أخيراً مع أميركا وجماعة الحوثي في صنعاء، بهدف تحقيق خفض التصعيد.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، لـ "العربية": سنوقف الهجمات ضد الحوثيين بعد استسلامهم، وأكدت الجماعة أنها لا تريد القتال، كما وافق الرئيس الأميركي ترامب على وقف النار".