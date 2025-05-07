الخليج اليوم .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان التوصل لوقف النار في اليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بالبيان الصادر من سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة، والتجارة الدولية.

كما قالت السعودية في بيان نشرته الخارجية عبر حسابها في إكس إنها تجدد دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حلِّ سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.